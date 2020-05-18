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18.05.2020 (12:15)

В ЮВО сборный пункт Волгоградской области готов к весеннему призыву граждан

На территории Южного военного округа (ЮВО) сборный пункт Волгоградской области готов к приему граждан на военную службу в условиях пандемии.

Граждане, прибывающие на сборный пункт, будут разделены на потоки, где призывники одной команды не будут пересекаться с другой.

Тестирование на предмет выявления коронавирусной инфекции у новобранцев и прибывших за ними старших команд будет проводится в три этапа: первый – комиссией районов, второй – перед прибытием на сборный пункт и третий – непосредственно перед убытием команды к месту службы.

Старшие команд, прибывающие за молодым пополнением, будут дистанционно изучать личные дела призывников посредством видеосвязи, а также в оцифрованном электронном виде.

Также в период пандемии передача команды будет проводиться в специально оборудованном месте после проведения тестирования на наличие коронавирусной инфекции.

В ходе весеннего призыва из Волгоградской области будет отправлено более 2,6 тыс. новобранцев для прохождения военной службы как на территории ЮВО, так и в других округах Минобороны России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Южный военный округ
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