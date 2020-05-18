18.05.2020 (13:05)
Расчёты РХБ защиты ЮВО проводят ежедневную обработку областного сборного пункта Астраханской области
Расчёты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию областного сборного пункта военного комиссариата Астраханской области.
Военнослужащие обработали около 3,5 тыс. кв. м прилегающей территории, места построения и расположения призывников, здания, подсобные помещения и классы, а также контактные поверхности на входе и в самом пункте.
Для выполнения дезинфекции военные специалисты задействовали авторазливочную станцию АРС-14КМ. Обработка стен и фасадов зданий пункта выполнялась с использованием насадки ДН-3. Все элементы на объекте были обработаны специальным раствором ДТС-ГК.
В ближайшее время на областной сборный пункт начнут прибывать первые команды призывников из районных комиссариатов для прохождения военно-медицинской комиссии с последующим убытием к местам прохождения службы, поэтому были введены дополнительные меры по дезинфекции внутренних помещений. Расчеты РХБ защиты ЮВО обрабатывают их ежедневно не менее двух раз.