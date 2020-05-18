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18.05.2020 (13:05)

Расчёты РХБ защиты ЮВО проводят ежедневную обработку областного сборного пункта Астраханской области

Расчёты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию областного сборного пункта военного комиссариата Астраханской области.

Военнослужащие обработали около 3,5 тыс. кв. м прилегающей территории, места построения и расположения призывников, здания, подсобные помещения и классы, а также контактные поверхности на входе и в самом пункте.

Для выполнения дезинфекции военные специалисты задействовали авторазливочную станцию АРС-14КМ. Обработка стен и фасадов зданий пункта выполнялась с использованием насадки ДН-3. Все элементы на объекте были обработаны специальным раствором ДТС-ГК.

В ближайшее время на областной сборный пункт начнут прибывать первые команды призывников из районных комиссариатов для прохождения военно-медицинской комиссии с последующим убытием к местам прохождения службы, поэтому были введены дополнительные меры по дезинфекции внутренних помещений. Расчеты РХБ защиты ЮВО обрабатывают их ежедневно не менее двух раз.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Южный военный округ
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