18.05.2020 (13:05)

Расчёты РХБ защиты ЮВО проводят ежедневную обработку областного сборного пункта Астраханской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёты РХБ защиты ЮВО проводят ежедневную обработку областного сборного пункта Астраханской области

Расчёты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию областного сборного пункта военного комиссариата Астраханской области.

Военнослужащие обработали около 3,5 тыс. кв. м прилегающей территории, места построения и расположения призывников, здания, подсобные помещения и классы, а также контактные поверхности на входе и в самом пункте.

Для выполнения дезинфекции военные специалисты задействовали авторазливочную станцию АРС-14КМ. Обработка стен и фасадов зданий пункта выполнялась с использованием насадки ДН-3. Все элементы на объекте были обработаны специальным раствором ДТС-ГК.

В ближайшее время на областной сборный пункт начнут прибывать первые команды призывников из районных комиссариатов для прохождения военно-медицинской комиссии с последующим убытием к местам прохождения службы, поэтому были введены дополнительные меры по дезинфекции внутренних помещений. Расчеты РХБ защиты ЮВО обрабатывают их ежедневно не менее двух раз.

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