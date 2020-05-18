18.05.2020 (12:06)

Авиация ЮВО на Кубани подготовлена к эксплуатации в условиях жаркого климата

Инженерно-технический состав авиационных частей Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае завершил работы по подготовке авиатехники к летним полётам.

Военнослужащие провели осмотр истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25СМ3, вертолётов Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и Ми-8АМТШ. В ходе мероприятий инженерно-технические подразделения проверили функциональное состояние двигателей, оптического оборудования, средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы, а также системы управления вооружением.

Военнослужащие осуществили замену жидкостей, расходных материалов, а также провели замеры внутреннего давления в системах авиатехники.

Самолёты и вертолёты готовы к выполнению учебно-тренировочных полётов при температуре до 60 градусов по Цельсию.

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