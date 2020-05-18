18.05.2020 (11:55)

В Тульском гвардейском соединении ВДВ завершился учебно-методический сбор с командирами воинских частей и подразделений

В преддверии летнего периода обучения в Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении прошел учебно-методический сбор с командирами воинских частей и подразделений соединения, а также с их заместителями.

В рамках сбора были проведены смотры подразделений, лекционные занятия, занятия по огневой подготовке, а также по вождению бронетанковой и автомобильной техники.

В ходе занятия по огневой подготовке офицеры воинских частей и подразделений выработали единое понимание о порядке проведения занятий по огневой подготовке, организации занятия на мишенном поле и в тыловой зоне, а также выполнили контрольные упражнения по огневой подготовке из стрелкового оружия (АК-74М, ПЯ) и штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2.

Также офицерами воинских частей был сдан зачет по физической подготовке, на котором они показали высокий уровень физической подготовки.

Кроме того, в ходе сбора, командиры воинских частей, их заместители и командиры подразделений ознакомились с требованиями по организации тактических и тактико-специальных учений, контрольных тактических занятий, а также организации занятий по управлению огнем, проведению боевых стрельб взводов и отделений.

Участникам сборов были продемонстрированы практические действия личного состава парашютно-десантного взвода при проведении боевых стрельб взводов, порядок розыгрыша тактического эпизода, а также действия подразделения на участке стрельбы.

На учебных точках, развернутых в тыловой зоне, на инженерном городке и учебном тактическом поле был продемонстрирован порядок организации занятий по инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите, а также по медицинской подготовке.

Подводя итоги сбора, его руководитель – командир Тульского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Евгений Тонких отметил, что мероприятие проведено на высоком методическом уровне и достигло своей цели.

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