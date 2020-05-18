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18.05.2020 (11:02)

Военнослужащие ЦВО осуществляют переброску военной техники в Красноярский край для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции

Военнослужащие воинских частей 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцируемых на территории Кемеровской области, в настоящее время осуществляют переброску личного состава и специальной военной техники в Красноярский край для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Переброска подразделений ЦВО в назначенный район выполняется комбинированным способом: своим ходом в составе колонн до станции погрузки, а затем на железнодорожном транспорте. В марше задействованы 35 единиц автомобильной техники – КамАЗ-53501, КамАЗ-4310АЦ-7.0, КамАЗ-4350 и КамАЗ-43114 с военным имуществом, а также ГАЗ-3307АФК и «Урал-4320КЭТЛ».

Для координации действий прибывших подразделений создана оперативная группа управления штаба Центрального военного округа.

Справочно:

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу был сформирован сводный отряд Минобороны России для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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