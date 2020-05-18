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18.05.2020 (10:25)

Два самолета ВКС России с военнослужащими сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи в Сербии, вылетели на родину

Два самолета Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетели с аэродрома Батайница (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию.

Всего 18 мая с.г. четырьмя самолёторейсами в Россию из Сербии будут доставлены более 20 военнослужащих и 7 единиц специальной военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , ВВС , Международная деятельность , Медицина , ВКС , COVID-19
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