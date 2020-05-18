18.05.2020 (10:40)
Фрегаты ЧФ «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» вышли в море для проведения учений
Два фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» вышли в морские полигоны для проведения комплекса корабельных учений.
На начальном этапе экипажи отработали экстренное приготовление кораблей к бою и походу с дальнейшим выходом из пункта базирования в заданные районы.
Затем, после выхода из Севастополя, экипажи кораблей провёли комплекс корабельных учений с отработкой элементов совместного плавания и маневрирования в различных строях и ордерах.
Непосредственно в полигонах боевой подготовки экипажи начали выполнение одиночных и совместных задач в различных участках моря в соответствии с курсом подготовки кораблей Военно-Морского Флота.
Выход кораблей в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2020 учебный год.