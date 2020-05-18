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18.05.2020 (10:40)

Фрегаты ЧФ «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» вышли в море для проведения учений

Два фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» вышли в морские полигоны для проведения комплекса корабельных учений.

На начальном этапе экипажи отработали экстренное приготовление кораблей к бою и походу с дальнейшим выходом из пункта базирования в заданные районы.

Затем, после выхода из Севастополя, экипажи кораблей провёли комплекс корабельных учений с отработкой элементов совместного плавания и маневрирования в различных строях и ордерах.

Непосредственно в полигонах боевой подготовки экипажи начали выполнение одиночных и совместных задач в различных участках моря в соответствии с курсом подготовки кораблей Военно-Морского Флота.

Выход кораблей в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2020 учебный год.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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