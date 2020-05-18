18.05.2020 (08:30)

Впервые в Восточном военном округе около 80 процентов новобранцев останутся служить в домашнем регионе

В целях минимизации нахождения команд призывников на вокзалах, аэропортах, станциях и пересадочных пунктах командованием Восточного военного округа принято решение более 80 процентов призывников оставить проходить службу по призыву в домашнем регионе. Ранее этот показатель составлял менее 30 процентов.

Следует отметить, что в Восточном военном округе приняты беспрецедентные меры по профилактике заболеваемости вирусными инфекциями призывников. На всех этапах отправки призывника, от военного комиссариата населенного пункта, где он живет, до воинской части, проводятся дезинфекционные мероприятия, В полном объеме заготовлены средства индивидуальной защиты для каждого призывника. Каждый пройдет экспресс-тесты на вирусную инфекцию и 2-х недельный карантин по прибытию в воинскую часть.

Всего весной 2020 года специалисты военных комиссариатов ВВО отправят в войска более 9 тысяч новобранцев.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице