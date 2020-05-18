18.05.2020 (07:15)

Около 4,5 тыс. младших специалистов подготовили учебные центры Восточного военного округа

В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, завершились выпускные экзамены.

Войска округа пополнят около 4,5 тыс. младших специалистов, в том числе около 600 выпускников школы поваров.

Для танковых подразделений подготовлено около 1,6 тыс. военнослужащих, мотострелковые подразделения пополнят около 1,2 тыс.

Почти 800 курсантов освоили военно-учетные специальности для войск связи, около 600 для соединений материально-технического обеспечения.

Помимо этого, более 140 курсантов будут распределены в подразделения войск противовоздушной обороны, еще более 70 человек продолжат службу в ракетных войсках и артиллерии и более 30 военнослужащих распределены в подразделения войск РХБ защиты.

Обучение курсантов проводилось по 20 военно-учетным специальностям.

Практически все выпускники продолжат службу в соединениях и воинских частях округа и на Тихоокеанском флоте.



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