18.05.2020 (07:15)
Около 4,5 тыс. младших специалистов подготовили учебные центры Восточного военного округа
В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, завершились выпускные экзамены.
Войска округа пополнят около 4,5 тыс. младших специалистов, в том числе около 600 выпускников школы поваров.
Для танковых подразделений подготовлено около 1,6 тыс. военнослужащих, мотострелковые подразделения пополнят около 1,2 тыс.
Почти 800 курсантов освоили военно-учетные специальности для войск связи, около 600 для соединений материально-технического обеспечения.
Помимо этого, более 140 курсантов будут распределены в подразделения войск противовоздушной обороны, еще более 70 человек продолжат службу в ракетных войсках и артиллерии и более 30 военнослужащих распределены в подразделения войск РХБ защиты.
Обучение курсантов проводилось по 20 военно-учетным специальностям.
Практически все выпускники продолжат службу в соединениях и воинских частях округа и на Тихоокеанском флоте.