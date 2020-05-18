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18.05.2020 (09:00)

ВТА ВКС завершила переброску личного состава, военной техники и имущества в Красноярский край для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Военно-транспортная авиация ВКС завершила переброску личного состава, военной техники и имущества в Красноярский край для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

На борту самолетов Ил-76 в г. Красноярск доставлены военная и специальная техника, более двух тонн медицинского имущества, в том числе респираторы, маски, перчатки и защитные костюмы.

Колонна специальной техники совершает марш в район пос. Еруда Северо-Енисейского района для подготовки полевого лагеря и развёртывания мобильного госпиталя. На пути следования военнослужащим в том числе предстоит выполнить задачи по переброске военной техники на пароме через реку Енисей.

Ранее в Красноярск прибыла первая партия военно-транспортных самолетов Ил-76. Также железнодорожным транспортом в район выполнения задач доставлены военные медики из Кемеровской области и мобильный отряд РХБ защиты Центрального военного округа из Алтайского края.

Для координации действий прибывших подразделений создана оперативная группа управления штаба Центрального военного округа.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу был сформирован сводный отряд Минобороны России для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19
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