18.05.2020 (07:00)

Самолеты Ил-76 ВКС России оперативно перебросили в Красноярск личный состав и специальную военную технику 100-го отдельного полка обеспечения МТО

Самолеты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России с подмосковных аэродромов «Кубинка» и «Чкаловский» оперативно перебросили в Красноярск личный состав и специальную военную технику 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Всего совершено 20 самолёторейсов для переброски в район выполнения задач 60 военнослужащих и 55 единиц специальной военной техники.

Силами подразделений полка в районе пос. Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края будет развернут полевой лагерь на 1 тыс. койко-мест.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу был сформирован сводный отряд Минобороны России для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

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