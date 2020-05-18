18.05.2020 (06:45)

Более 50 тыс. тонн грузов в рамках северного завоза получат отдаленные точки ВВО

Отдаленные воинские части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, до конца навигации будут обеспечены грузами, необходимыми для зимнего времени года.

Кораблями Тихоокеанского флота (ТОФ), а также гражданскими судами сторонних организаций в отдаленные гарнизоны, маяки будет доставлено более 50 тысяч тонн грузов.

Северный завоз в зоне ответственности округа касается нескольких сотен отдаленных точек.

В ходе навигации планируется доставить горюче-смазочные материалы, твердое топливо, продовольствие, вещевое и медицинское имущество.

Завоз материальных средств начнется в конце мая начале июня. На сегодняшний день завершается подготовка грузов к транспортировке на базах и складах ВВО.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице