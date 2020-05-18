18.05.2020 (04:45)

Специалисты РЭБ Восточного военного округа отразили нападение самолетов и беспилотников условного противника в Бурятии

Специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в ходе тренировки по выполнению учебно-боевых задач осуществили прикрытие площадных объектов военной инфраструктуры от несанкционированного действия беспилотных летательных аппаратов, а также самолетов условного противника.

В ходе отработки задач военнослужащие на штатной технике совершили марш в назначенный район и уже на месте, в короткий срок, выполнили ряд задач по занятию позиций, развертыванию специального оборудования и засечке воздушных целей.

Расчеты современных комплексов РЭБ «Житель» и «Борисоглебск» выполнили временные нормативы по пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи воздушных объектов противника.

Главной целью тренировки являлось совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов РЭБ при выполнении ими задач по прикрытию командных пунктов и пунктов управления от воздействия средств воздушной разведки условного противника.

В общей сложности в тактико-специальном занятии приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц специализированной техники и малогабаритных комплексов РЭБ.



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