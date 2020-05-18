18.05.2020 (04:30)

Более тысячи сержантов армейского корпуса ВВО на Сахалине пройдут специальный курс обучения

В подразделениях армейского корпуса Восточного военного округа на острове Сахалин стартовали учебно-методические сборы сержантского состава.

В течение недели с командирами отделений, экипажей, расчетов пройдут занятия по организации повседневной жизнедеятельности и воспитанию подчиненных, они освоят методы и формы работы с личным составом по созданию благоприятного психологического климата в подразделениях.

Основное внимание уделено организации занятий по боевой подготовке. Также с сержантским составом проведут занятия по выполнению зачетных стрельб из боевых машин пехоты, танков и стрелкового оружия, вождению автомобильной и бронетанковой техники. Занятия будут проходить как в дневное, так и в ночное время.

Особое внимание при обучении сержантов будет уделено проведению практических занятий с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В ходе сборов все военнослужащие будут оценены по профессионально-должностной подготовке, а также пройдут психологическое тестирование.

К учебно-методическим сборам сержантского состава, привлечено более 1000 младших специалистов подразделений Армейского корпуса Восточного военного округа.



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