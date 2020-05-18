18.05.2020 (04:15)
Новейшие ракетные комплексы ОТРК «Искандер» ВВО подготовили к эксплуатации в летнем периоде обучения
Ракетное соединение Восточного военного округа в Еврейской автономной области, на вооружении которого находятся новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», завершило перевод военной и специальной техники на режим летней эксплуатации.
Всего в ходе производства работ было обслужено сто процентов вооружения и военной техники соединения. При этом было использовано несколько тонн моторных и трансмиссионных масел и пластичных смазок.
Сезонное техническое обслуживание было проведено на самоходных пусковых установках, транспортно-заряжающих и командно-штабных машинах, пунктах подготовки информации и других.
Обслуживание прошла военная и специальная техника, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками.