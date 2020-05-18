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18.05.2020 (03:30)

На Камчатке в текущем году более 200 военнослужащих включены в накопительно-ипотечную систему обеспечения жильем

С начала текущего года более 200 военнослужащих Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных Сил Тихоокеанского флота включены в программу накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения. Всего же за этот период сотрудниками отдела ФГКУ «Востокрегионжилье» в городе Петропавловск-Камчатский для включения в реестр участников НИС принято на проверку более 600 комплектов документов.

По итогам 2019 года свыше 1000 военнослужащих-участников НИС смогли реализовать свое право на жилищное обеспечение за счет приобретения жилья путем заключения договора целевого займа с ФГУ «Росвоенипотека», получением накоплений в денежной форме и выплатой денежных средств, дополняющих накопления.

Средний размер накоплений составляет около 3 миллионов рублей. Их военнослужащие получают в денежной форме на свои расчетные счета для приобретения жилья.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Жилье
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