18.05.2020 (06:00)

Подразделения 100-го отдельно полка МТО ВС РФ совершили марш на аэродромы «Чкаловский» и «Кубинка» для переброски самолетами ВТА ВКС России в г. Красноярск для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией

Подразделения 100-го отдельно полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированного в Подмосковье, совершили марш на аэродромы «Чкаловский» и «Кубинка» для последующей переброски самолетами военно-транспортной авиации ВКС России в г. Красноярск для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Доставка военнослужащих, специальной военной техники и оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией осуществляется в целях выполнения профилактических и дезинфекционных и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в назначенных районах Красноярского Края.

100-й отдельный полк обеспечения МТО Вооруженных Сил Российской Федерации был сформирован в 2014 году. Личный состав полка привлекался для тушения стихийных лесных пожаров в Бурятии, Иркутской области, Республике Тыва, а также неоднократно участвовал в различных учениях на территории России. В том числе подразделения полка отрабатывали тушение пожара и ликвидацию последствий стихийных бедствий на аэродроме Крымск в Краснодарском крае.

В состав полка входит несколько батальонов, отдельных рот и взводов. В том числе рота разграждения, оснащенная тяжелыми машинами-грейдерами, а также тракторами, личный состав которой занимается разрушением завалов, развалин, прокладкой дорог, рота ремонта и восстановления отвечает за устранение последствий пожаров, наводнений и коммунальных аварий на социально-бытовых объектах. Пожарные подразделения полка оснащены техникой, позволяющей тушить даже сложные химические пожары, в частности, на аэродромах и хранилищах горюче-смазочных материалов. В составе полка также автомобильные батальоны, задача которых – подвоз в районы стихийного бедствия продовольствия, предметов первой необходимости, а также строительных материалов и ремонтных средств.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу был сформирован сводный отряд Минобороны России для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

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