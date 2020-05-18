18.05.2020 (05:00)

Министром обороны Российской Федерации даны указания о формировании сводного отряда и оперативной переброске личного состава и специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о формировании сводного отряда Минобороны России и оперативной переброске личного состава и специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродромов Кубинка и Чкаловский в Красноярск доставлены личный состав и специальная военная техника 100 отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Силами подразделений полка в районе пос. Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края будет развернут полевой лагерь на 1 тыс. койко-мест. Всего выполнено 20 самолёторейсов для переброски в район выполнения задач 60 военнослужащих и 55 единиц специальной военной техники.

Также железнодорожным транспортом осуществлена переброска в Красноярский край из г. Юрга Кемеровской области и ст. Топчиха Алтайского края мобильного госпиталя на 100 койко-мест, мобильного отряда РХБ защиты и подразделений обеспечения из состава 41 общевойсковой армии Центрального военного округа.

Военнослужащие организуют паромную переправу для переброски личного состава и военной техники через реку Енисей и в условиях бездорожья совершат марш на штатной технике в Северо-Енисейский район Красноярского края.

После прибытия и развертывания сил и средств в районе пос. Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края сводный отряд Минобороны России с 19 мая с.г. приступит к практическому выполнению задач по проведению комплекса дезинфекционных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий в целях локализации вспышки коронавирусной инфекции и недопущения ее распространения.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице