18.05.2020 (00:00)

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил моряков-балтийцев с Днем Балтийского флота

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков-балтийцев с Днем Балтийского флота, который отмечается ежегодно 18 мая.

Поздравительная телеграмма Главкома ВМФ направлена в адрес Командования Балтийского флота, и будет доведена до личного состава частей, соединений, экипажей кораблей и судов обеспечения, выполняющих задачи в морской и океанской зонах.

В тексте поздравления Главкома ВМФ сказано:

Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

От имени Военного совета Военно-Морского Флота, поздравляю Вас, ветеранов, весь личный состав с Днем Балтийского флота.

История создания Балтийского флота Отечества неразрывно связана с именем и деятельностью во благо Морского могущества Росиии Петра Первого, самоотверженным трудом, мужеством и героизмом его сподвижников, того поколения россиян, которые «прорубив окно в Европу», обосновали на берегах седой Балтики морской западный бастион державы.

На протяжении уже почти трех столетий балтийцы одерживали немало блистательных побед над неприятелем, пытавшимся оттеснить русское государство от побережья Балтики. Не раз им приходилось отстаивать интересы государства и на других морях. Победы в устье Невы и у Гангута, у Выборга и острова Сааремаа, у Гренгама, Чесмы, Афона и Наварина навечно вошли в боевую летопись ВМФ, как замечательный пример высокого воинского мастерства балтийских моряков.

Лучшие представители Балтийского флота внесли неоценимый вклад в развитие русского военно-морского оружия и военно-морского искусства, в отечественную науку и культуру. Жизнь и деятельность многих русских флотоводцев, героев победоносных морских сражений были тесно связаны с Балтийским флотом.

Балтийский флот послужил материальной и кадровой основой, на которой в дальнейшем строился и создавался наш Военно-Морской Флот. Его моряки унаследовали лучшие традиции многих поколений моряков-балтийцев, развили и обогатили, наполнили новым содержанием.

В Великую Отечественную Войну балтийцы вели героическую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками на море, принимали активное участие в обороне города Ленинграда, в разгроме гитлеровцев в Прибалтике. За время войны свыше 100 тысяч балтийцев были награждены орденами и медалями, 152 человека удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

В своем поздравлении моряков-балтийцев Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов отметил, что «Балтийский флот - передовой эшелон оперативного построения межвидовой группировки на западном стратегическом направлении. Балтийский флот сегодня является развивающимся флотом, способным надежно выполнять задачи по предотвращению угроз с морских направлений в своей операционной зоне ответственности, достойно действовать на большом удалении от пунктов постоянного базирования. Балтийцы сегодня решают сложнейшие задачи, эффективно взаимодействуя с силами всех флотов ВМФ России, в том числе и в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море».

Адмирал Николай Евменов подчеркнул тот факт, что «корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений. В частности, в ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из 6 малых ракетных кораблей проекта 22800. Четыре из них будут нести на своем борту морской вариант комплекса «Панцирь». Первым таким кораблем станет малый ракетный корабль «Одинцово», на котором в ближайшее время пройдут испытания комплекса «Панцирь».

«Одной из важнейших задач Балтийского флота является и будет являться задача обеспечения испытания новых кораблей и дизель-электрических подводных лодок, поступающих от промышленности в рамках оснащения Военно-Морского Флота. Это касается фрегатов, корветов, противоминных кораблей и подводных лодок, которые строятся на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации в Санкт-Петербурге, а также малых ракетных кораблей, гидрографических судов и катеров, которые строят другие российские предприятия по контрактам с Минобороны РФ», - сказал Главком ВМФ России, поздравляя своих подчиненных.

Адмирал Николай Евменов, также, отметил, что «балтийцы традиционно вносят огромный вклад в исследования Мирового океана. В настоящее время в кругосветной экспедиции находится океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», которое прибудет в Кронштадт в начале июня месяца, завершив уникальный Антарктический поход. Данные экспедиции будут тщательно проанализированы в Главном командовании ВМФ и Центре Русского Географического Общества при Главном командовании Военно-Морского Флота».

В своем поздравлении Главком ВМФ призвал моряков-балтийцев и впредь бережно хранить и приумножать славные флотские традиции, помнить историю и боевую летопись родного Флота.

«Желаю Вам доброго здоровья, бодрости и оптимизма, благополучия семьям, дальнейших успехов в повышении боевой готовности укреплении организованности и дисциплины!», - сказано в поздравлении Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.



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