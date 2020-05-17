17.05.2020 (21:00)

Дальневосточное соединение Дальней авиации ВКС готовится к летнему периоду обучения

В войсковых частях авиационной дивизии Дальней авиации, дислоцированных на территории Амурской и Иркутской областей, Республики Саха Якутия и Чукотского автономного округа началась активная фаза подготовки к новому периоду обучения.

В управлении Дальневосточного авиационного соединения, дислоцированного в Амурской области, проверена готовность военнослужащих всех категорий к несению службы в суточных нарядах и выполнению специальных задач со штатным оружием.

Для допуска военнослужащих соединения к несению службы в суточном наряде и выполнению служебных задач со стрелковым оружием проведены мероприятий психологической работы, выявления уровня психологической готовности выполнения специальных обязанностей, проведения занятий по изучению положений общевоинских уставов, инструкций, правил обращения с оружием и боеприпасами, а также требований безопасности военной службы.

Кроме того, представители командования авиационной дивизии провели проверку результатов выполнения военнослужащими соединения нормативов практических стрельб из пистолетов ПМ, АПС и автоматов АК – 74, АК – 74У.



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