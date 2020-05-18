18.05.2020 (07:00)

Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ЗВО провели полёты в сложных метеорологических условиях

В Псковской области на территории бригады армейской авиации Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полеты в сложных метеорологических условиях.

Экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 и тяжелых транспортных Ми-26 отработали элементы пилотирования в условиях ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и осадков днем при сильном боковом ветре. При полетах в подобных условиях экипаж воздушного судна не имеет возможности визуально пилотировать самолет и переходит к пилотированию по приборам.

Особая роль в учебно-тренировочной программе была уделена совершению посадки вертолёта, как наиболее сложному элементу пилотирования в условиях ограниченной видимости. Уровень метеоминимума для каждого лётчика индивидуален и исходит из уровня личной подготовки и класса квалификации.

Учебно-тренировочные полеты наряду с задачами по совершенствованию профессиональных навыков экипажей являются одним из обязательных элементов подготовки летчиков, необходимых для определения индивидуальных параметров метеоминимума для каждого летчика армейской авиации.



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