17.05.2020 (15:30)

Около 800 курсантов сдали выпускные экзамены по общевойсковой и технической подготовкам в школе техников РВСН

Около 800 курсантов, получающие специальность механиков-водителей многоосных шасси МАЗ-543, сдали выпускные экзамены по общевойсковой и технической подготовкам в школе техников Ракетных войск стратегического назначения, расположенной на территории государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр (Астраханская область).

В ходе проверки по общевойсковым предметам обучения курсантами были сданы нормативы по огневой и физической подготовкам, выполнению строевых приемов, а также проверены знания Общевоинских уставов ВС РФ.

При сдаче технической подготовки экзаменаторы проверяли знания выпускниками устройства автомобилей, порядку их технического обслуживания, эксплуатации и правил дорожного движения. Главными критериями при сдаче практической части экзамена являлись проверка умения преодолевать ограниченные проезды, искусственные и естественные препятствия, а также соблюдать скоростной режим движения и проходить дистанцию за установленное время.

Обучение курсантов проходило с применением новейших тренажерных комплексов. Это современные компьютерные имитаторы, предназначенные для обучения механиков-водителей самоходных пусковых установок и специальных колесных шасси не только МАЗ-543, но и МЗКТ-7930.

Электроника данных тренажеров позволяет в 3D-формате до автоматизма отрабатывать навыки вождения по труднопроходимым дорогам и бездорожью в любое время года с имитацией различных экстремальных условий.

Также курсантам предстоит сдать последний экзамен по специальной подготовке. После сдачи выпускных экзаменов курсанты получат удостоверение механика-водителя многоосных шасси МАЗ-543 и после выпуска будут направлены для прохождения дальнейшей службы в воинские части и соединения РВСН.

Ежегодно из стен школы техников РВСН учреждения выпускается более двух тысяч специалистов автомобильной службы для соединений РВСН.



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