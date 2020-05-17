17.05.2020 (15:15)

В РВСН на всех объектах завершен отопительный период

На всех объектах Ракетных войск стратегического назначения завершился отопительный период 2019-2020 гг. Филиал федерального бюджетного государственного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по РВСН завершил весенние осмотры коммунальных объектов, а также подвел итоги отопительного периода.

На обслуживании филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН находится 168 военных городков, 99 котельных, более 700 километров тепловых сетей и около 1000 километров сетей водоснабжения и водоотведения, более 3000 зданий и сооружений Министерства обороны.

Специалистами жилищно-коммунальных служб проведена оценка технического состояния фондов после завершения зимнего периода эксплуатации, началась подготовка к отопительному периоду 2020-2021 гг. и разработан план текущего ремонта, а также определен перечень объектов для проведения капитального ремонта.

В настоящее время проводится гидроиспытание всех систем трубопровода.

Помимо этого, будут проведены мероприятия по уборке и озеленению придомовых территорий, благоустройству детских площадок жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации.



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