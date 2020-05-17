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17.05.2020 (15:00)

Соединения и воинские части 49-й армии ЮВО готовы к приему молодого пополнения в условиях противоэпидемиологических мер

Соединения и воинские части 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), полностью готовы к приёму молодого пополнения в ходе проведения призыва «Весна-2020».

Составлены и утверждены учебные планы проведения занятий с личным составом по общевойсковой подготовке после похождения двухнедельного карантина под наблюдением специалистов медицинской службы.

К прибытию молодого пополнения подготовлена учебная материальная база, проведён текущий ремонт казарменных помещений, пополнены запасы медицинского пункта необходимой медицинской аппаратурой и оборудованием, медикаментами и дезинфицирующими средствами.

Созданы комнаты психологической разгрузки и отдыха, в них опытные психологи помогут призывникам адаптироваться к военной службе и пройти первый этап становления.

Пресс-служба Южного военного округа
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