17.05.2020 (14:45)

Полигон Прудбой ЮВО в Волгоградской области готов к новому учебному периоду

Завершилась комплексная работа на общевойсковом полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, по подготовке к летнему периоду обучения.

В течение месяца была проведена модернизация и усовершенствование учебно-материальной базы полигона. Всего к новому учебному периоду, который начнется 1 июня, подготовлено около 100 объектов огневой подготовки, вождения боевых машин, а также тактической и специальной подготовки. Особое внимание было уделено техническому оснащению войсковых стрельбищ. Подготовлено около 1 тыс. мишеней, в том числе в комплектах радиоуправляемого мишенного оборудования.

Саперы мотострелкового соединения ЮВО провели сплошную очистку территорий полигонов с использованием миноискателей. В ходе инженерной разведки и сплошной очистки было привлечено около 100 специалистов инженерно-сапёрного подразделения и задействовано около 20 единиц специальной техники. Общая площадь очищенных территорий составляет около 10 тыс. га.

Найденные взрывоопасные предметы были уничтожены методом накладного заряда. В общей сложности военнослужащие ЮВО уничтожили около 300 взрывоопасных предметов.



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