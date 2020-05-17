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17.05.2020 (14:00)

Антивирусный кавер на тему «Неуловимых» записал коллектив Дома офицеров ЗВО в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге творческий коллектив Дома офицеров Западного военного округа записал антивирусный кавер на музыкальную тему «Погоня» из фильма «Неуловимые мстители».

Находящиеся на самоизоляции музыканты и артисты воспроизвели легендарный хит, актуализировали текст и сняли клип в антураже Дома офицеров ЗВО, являющего памятником архитектуры и сохранившим уникальный исторический колорит. Основным посылом клипа стала несомненная победа над вирусом, призыв к соблюдению ограничений и благодарность врачам. Своё творчество коллектив разместил в аккаунтах Дома офицеров ЗВО в популярных социальных сетях.

В период самоизоляции Дом офицеров Западного военного округа перешёл в формат онлайн-работы, в социальных сетях демонстрируются концерты, выставки, уникальные архивные документы из собрания музея и библиотеки.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Культура
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