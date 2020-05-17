17.05.2020 (13:45)

Инспекторы ВАИ ЦВО провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в Оренбургской области

Инспекторы военной автомобильной инспекции Центрального военного округа провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Оренбургской области.

Комплекс мероприятий был направлен на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Также был проведен дополнительный осмотр протектора колес, исправность светового оборудования, рулевого управления, тормозной системы, а также наличию в автомобилях медицинской аптечки и огнетушителя.



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