17.05.2020 (13:15)

Военнослужащие ЗВО спецобработали более 40 объектов социальной инфраструктуры Великого Новгорода

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели специальную обработку объектов социальной инфраструктуры города Великий Новгород.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты обработали дезинфицирующим раствором ДТС-ГК остановки общественного транспорта, дороги общего пользования, фасады зданий и прилегающую территорию к продовольственным и хозяйственным магазинам, дошкольным образовательным учреждениям и поликлиникам города.

Всего было продезинфицировано более 500 тысяч кв. м. территории Великого Новгорода, что в дальнейшем позволит обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

В ходе десятидневных мероприятий специальной обработки расчетами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К запланирована дезинфекция более 1,5 млн. кв. м. территории 10 населенных пунктов Новгородской области.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице