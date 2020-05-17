Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.05.2020 (13:15)

Военнослужащие ЗВО спецобработали более 40 объектов социальной инфраструктуры Великого Новгорода

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели специальную обработку объектов социальной инфраструктуры  города Великий Новгород.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты обработали дезинфицирующим раствором ДТС-ГК остановки общественного транспорта, дороги общего пользования, фасады зданий и прилегающую территорию к продовольственным и хозяйственным магазинам, дошкольным  образовательным учреждениям и поликлиникам города.

Всего было продезинфицировано более 500 тысяч кв. м. территории Великого Новгорода, что в дальнейшем позволит обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

В ходе десятидневных мероприятий специальной обработки расчетами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К запланирована дезинфекция более 1,5 млн. кв. м. территории 10 населенных пунктов Новгородской области.

Пресс-служба Западного военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false