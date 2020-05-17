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17.05.2020 (13:00)

На аэродром «Чкаловский» прибыл первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Сербии

На аэродром «Чкаловский» (Московская обл.) прибыл первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия.

Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Ранее сообщалось, что 17 мая с.г. четырьмя самолёторейсами в Россию из Сербии будут доставлены около 20 военнослужащих и 5 единиц специальной военной техники.

С 4 апреля по 16 мая 2020 г. специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с сербскими военными проведена полная дезинфекция медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах Сербии. Обработано 376 зданий и сооружений, более 1 млн. 685 тыс. квадратных метров внутренних помещений, около 500 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированных Covid-19. Российские эпидемиологи и вирусологи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях в более чем 30 городах Сербии.

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Метки:
COVID-19
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