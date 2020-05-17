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17.05.2020 (12:45)

Янтарный комбинат передал музею 11 гвардейской армии три герба

В Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде прошла церемония передачи гербов Российской Федерации, Министерства обороны и Военно-морского флота России от Янтарного комбината - музею 11 общевойсковой армии, все они изготовлены из янтаря.

Представители Калининградского янтарного комбината передали в дар музею 11 общевойсковой армии, расположенному в Доме офицеров Балтийского флота, три янтарных панно с изображением гербов Российской Федерации, Министерства обороны и Военно-морского флота России.

Уникальные гербы были изготовлены сотрудниками крупнейшего в мире предприятия по добыче и обработке солнечного камня. Янтарные гербы будут размещены в геральдическом зале музея.

Калининградский янтарный комбинат на протяжении многих лет поддерживает дружеские отношения с Балтийским флотом и шефствует над экипажем флагмана флота эскадренного миноносца «Настойчивый».

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