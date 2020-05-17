17.05.2020 (12:30)

В Санкт-Петербурге пусковая установка С-300 стала мемориалом зенитчиков Ленинградской армии ЗВО

В Пушкине (г. Санкт-Петербург) на месте возводимого мемориала в память о военнослужащих Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа установили пусковую установку зенитной ракетной системы С-300.

Пусковая установка С-300 станет частью мемориала и будет символизировать память о военнослужащих армии – боевых расчётах зенитных установок, защищавших мирное небо.

Ранее пусковая установка в составе зенитного ракетного полка находилась на боевом дежурстве по противовоздушной обороне военных, административных и промышленных объектов в Ленинградской области. В настоящее время полк перевооружён на ситсемы С-400 «Триумф».

В ходе создания мемориала уже был размещен многоцелевой истребитель МиГ-29, также стоявший на боевом дежурстве.

Ленинградская армия ВВС и ПВО стала правопреемником нескольких объединений, старейшее из которых было сформировано 5 апреля 1942 г. В годы Великой Отечественной войны личный состав формирований армии принимал участие в обороне Ленинграда, в битвах под Москвой, Курском, форсировании Днепра, освобождении Белоруссии и Польши и взятии Берлина.

Лётчики, ракетчики, связисты, представители других специальностей армии выполняли свой интернациональный воинский долг в Китае, Корее, Вьетнаме, Египте, Сирии, Кубе, Афганистане, Таджикистане и на Северном Кавказе. Сотни военнослужащих армии участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Военнослужащие армии несут боевое дежурство по противовоздушной обороне административных, промышленных и военных объектов в воздушном пространстве 26 субъектов страны, на вооружении армии находятся новейшие средства ВВС и ПВО.



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