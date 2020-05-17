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17.05.2020 (11:15)

Под Самарой в мотострелковом соединении проведена тренировка групп антитеррора

В мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Самарской области, проведена тренировка групп антитерорра.

В ходе мероприятия группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану объектов.

Далее было отработано уничтожение условного противника с применением стрелкового оружия и военной техники. При выполнении задач использовались имитационные средства.

При проведении тренировки особое внимание было уделено организации взаимодействия между группами и оказанию медицинской помощи условно пострадавшим.

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