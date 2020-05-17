17.05.2020 (10:45)

В Подмосковье инженеры ЗВО навели понтонную переправу через реку в Московской области

В Подмосковье инженерные подразделения Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа навели переправу через реку в рамках тактико-специальных учений.

В ходе учений военнослужащими понтонно-мостовой команды были сброшены на воду понтонно-мостовые звенья для осуществления передислокации военной и специальной техники на противоположный берег реки.

Инженеры действовали в условиях максимально приближенных к боевым, под выстрелами диверсионной группы, имитировавшей действия условного противника. Прикрытие переправы осуществляли экипажи бронетранспортеров БТР-82А.

С применением понтонно-мостового парка ПП-2005М, военнослужащие всего за 1 час смогли осуществить переброс тяжёлой техники на другой берег.

Всего в учении приняло участие около 300 военнослужащих и порядка 40 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.



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