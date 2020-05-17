17.05.2020 (10:15)

Инженеры общевойсковой армии ЗВО окажут помощь поисковикам Ленинградской области в проведении раскопок в местах сражений Зимней войны

Военнослужащие инженерно-саперного батальона отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа окажут помощь участникам поисковых отрядов в проведении раскопок на острове Клёст Выборгского залива, расположенного в Ленинградской области.

В ходе поисковых работ военнослужащие при помощи миноискателей ИМП-2 проведут инженерную разведку местности на предмет наличия взрывоопасных предметов, снимут верхний слой грунта, а также организуют наведение понтонной переправы для перемещения участников поискового отряда на территорию острова, расположенного на расстоянии более 100 метров от материка.

Кроме того, на протяжении всего времени проведения операции вместе с поисковиками будет работать мобильная группа разминирования для осмотра и вывоза обнаруженных боеприпасов к месту их последующей утилизации.

Остров Клёст – место одного из самых кровопролитных боев советско-финляндской войны. При штурме финских укреплений 11 марта 1940 года погибло более 300 бойцов РККА. Ранее, в ходе совместной поисковой операции на территории острова, военнослужащие и поисковики обнаружили останки более ста бойцов 181 стрелкового полка 43 стрелковой дивизии, с первых дней принимавшей участие в советско-финской войне и награжденной за проявленные доблесть и мужество орденом «Красное знамя».



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