17.05.2020 (09:45)

В Псковском гвардейском соединении ВДВ ежедневно проводится противоэпидемическая дезинфекционная обработка жилищно-казарменного фонда, служебных помещений и прилегающей территории

В целях профилактики и недопущения распространения инфекционных заболеваний среди военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей, подразделения РХБЗ Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, совместно с работниками структурных подразделений жилищно-коммунальной службы № 2 (г. Псков) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по ВДВ) ежедневно проводят дезинфекционную обработку объектов военных городков гарнизона, в ходе которой обработке подвергаются здания и сооружения жилого фонда и коммунальных объектов, переданных в оперативное управление и безвозмездное пользование жилищно-коммунальной службе.

Обработка объектов жилищно-казарменного фонда, служебных помещений и прилегающей территории проводится методом орошения с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ на базе автомобиля КамАЗ и автономных приборов специальной обработки с хлорсодержащими составами.

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