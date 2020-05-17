17.05.2020 (09:30)

Военнослужащие Камышинского отдельного гвардейского соединения ВДВ принимают участие в мероприятиях по предотвращению дорожно-транспортных происшествий в гарнизоне

Военнослужащие Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения, совместно с представителями ВАИ гарнизона и ГИБДД города Камышина принимают участие в мероприятиях по предотвращению дорожно-транспортных происшествий среди военнослужащих.

В настоящее время, в связи со сложной санитарно-эпидемической обстановкой в регионе, контроль за водителями максимально строг.

В ходе мероприятия особое внимание уделяется водителям – военнослужащим, управляющими служебным и личным автотранспортом. Правоохранительные органы, совместно с командованием Камышинского соединения, в связи с эпидемической обстановкой, призывают водителей совершать поездки только в случае крайней необходимости..

По предварительным результатам совместных мероприятий, военнослужащие – водители отличаются высоким уровнем ответственности при вождении личного и служебного автотранспорта.

За время проведения мероприятия, фактов нарушений правил дорожного движения, а также нарушений в эксплуатации военных транспортных средств не установлено.



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