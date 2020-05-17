17.05.2020 (10:00)
Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России вылетел с аэродрома «Батайница» в Российскую Федерацию
Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома «Батайница» (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию.
Ранее сообщалось, что 17 мая с.г. четырьмя самолёторейсами в Россию из Сербии будут доставлены около 20 военнослужащих и 5 единиц специальной военной техники.
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