17.05.2020 (09:30)

Вторая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в г. Белград на аэродром «Батайница»

Вторая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в г. Белград на аэродром «Батайница».

На аэродроме будет осуществлена погрузка личного состава и техники в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России для убытия на Родину.

17 мая с.г. планируется совершить четыре самолёторейса и доставить в Россию около 20 военнослужащих и 5 единиц специальной военной техники.

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