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17.05.2020 (09:20)

Военнослужащие танковой армии ЗВО продолжают поздравлять ветеранов с Днем Победы

Военнослужащие танковой армии Западного военного округа продолжают поздравлять письмами ветеранов с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Письма до адресатов доставляются военнослужащими одетыми в форму времен Великой Отечественной войны. Солдаты и офицеры написали большое количество писем. На бумаге они выразили все то, что хотели бы сказать при встрече - тёплые и сердечные слова пожеланий и поздравлений с 75-й годовщиной Победы.

Мероприятия по поздравлению ветеранов проходят с соблюдением всех санитарных норм и эпидемиологических требований. В рамках проводимых мероприятий по поздравлению, военнослужащие танковой армии Западного военного округа поздравили более 100 ветеранов и тружеников тыла в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях.

Пресс-служба Западного военного округа
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