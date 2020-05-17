17.05.2020 (07:40)

Более 200 прапорщиков армейского корпуса ВВО на Сахалине завершили инструкторско-методические сборы

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного в Сахалинской области, завершились сборы с прапорщиками. Основной целью прошедшего мероприятия явилось повышение уровня знаний, умений и закрепление навыков необходимых при выполнении должностных обязанностей.

В ходе лекционных, практических и инструкторско-методических занятий офицеры управления соединения довели до военнослужащих порядок организации боевой подготовки, продовольственного, вещевого и социально-бытового обеспечения личного состава.

Кроме того, в период проведенных сборов, военнослужащими были сданы зачёты и нормативы по огневой, специальной подготовке, вождению автомобильной и бронетанковой техники.

Завершились сборы проверкой уровня индивидуальной профессиональной подготовки каждого военнослужащего на знание руководящих документов по организации служебной деятельности.

К сборам было привлечено более 200 прапорщиков соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Сахалинской области.

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