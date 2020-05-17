17.05.2020 (08:20)

Ракетчики ВВО в Бурятии готовят технику и вооружение к летнему периоду обучения

В ракетном соединении Восточного военного округа в Республике Бурятия военнослужащими и специалистами промышленности проводится комплексное техническое обслуживание стоящих на вооружении оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Обслуживание проводится с целью подготовки вооружения и шасси пусковых установок и транспортно-заряжающих машин к дальнейшей эксплуатации в летнем периоде обучения и в рамках регламентных работ гарантийных обязательств.

Специалистами заводов изготовителей проводится замена технических жидкостей, а также плановая замена расходных материалов. Личным составом расчетов пусковых установок и транспортно-заряжающих машин проводятся работы по обслуживанию шасси автомобилей, в рамках проводимого в настоящее время перевода вооружения и военной техники. Работы проводятся в технических зонах парка боевых машин, а также на специально подготовленных постах.

В общей сложности в мероприятиях по техническому обслуживанию ОТРК «Искандер» задействовано около 50 технических сотрудников заводов – изготовителей и около 200 военнослужащих ракетного соединения.

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