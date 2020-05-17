17.05.2020 (08:15)
Экологические субботники проведены в гарнизонах Амурского объединения ВВО
В гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, состоялись экологические субботники.
Мероприятия проведены с минимальным привлечением личного состава и повышенными мерами предупреждения заболевания вирусными инфекциями.
Военнослужащие объединения и члены их семей навели порядок в военных городках и на прилегающей к ним территориях.
Проведены работы по уборке осенней листвы, травы, сухих и больных деревьев. Большое внимание было уделено высадке цветов и облагораживанию жилой зоны военных городков. Также проведено обновление детских площадок.
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