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17.05.2020 (08:15)

Экологические субботники проведены в гарнизонах Амурского объединения ВВО

В гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, состоялись экологические субботники.

Мероприятия проведены с минимальным привлечением личного состава и повышенными мерами предупреждения заболевания вирусными инфекциями.

Военнослужащие объединения и члены их семей навели порядок в военных городках и на прилегающей к ним территориях.

Проведены работы по уборке осенней листвы, травы, сухих и больных деревьев. Большое внимание было уделено высадке цветов и облагораживанию жилой зоны военных городков. Также проведено обновление детских площадок.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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