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17.05.2020 (07:30)

В объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа активно идёт подготовка к новому учебному периоду

Военнослужащие объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа активно готовятся к новому учебному периоду.

Подготовка включает в себя инструкторско-методические сборы с младшими командирами и совершенствование элементов учебно-материальной базы. С личным составом проводятся занятия по изучению требований безопасности в повседневной деятельности и в процессе плановой учебы.

Кроме того, в подготовительный период осуществляется перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации. В соединениях и воинских частях объединения производится обслуживание техники сформированными техническими бригадами из числа штатного персонала.

Созданные комиссии проверяют качество перевода вооружения, военной и специальной техники на режим летней эксплуатации, а также готовность учебно-материальной базы для организации боевой подготовки.

Завершится подготовительный период проведением смотра готовности, как личного состава подразделений, так и учебно-материальной базы боевой подготовки к началу летнего периода обучения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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