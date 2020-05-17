17.05.2020 (06:00)
В Амурское объединение ВВО поступила современная подвижная цифровая типография на базе армейского вездехода
В мотострелковое соединение, дислоцированное в Амурской области поступил комплект новейшей передвижной цифровой типографии полного цикла на базе армейского грузовика повышенной проходимости «Урал-43203».
Оборудованная цифровой аппаратурой передвижная типография обеспечивает изготовление в полевых условиях брошюр, карт, боевых листков и различных типов печатной продукции.
Время подготовки новой типографии из походного состояния в рабочее не превышает 30 минут. Новая типография будет обеспечивать выпуск газет и другой периодической печати соединения, которые особенно востребованы военнослужащими в ходе длительных учений и полевых выходов.
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