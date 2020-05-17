17.05.2020 (04:00)

Более 300 саперов ВВО проводят очистку полигонов от взрывоопасных предметов в Бурятии

На общевойсковых полигонах соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия, в ходе подготовительного периода обучения подвижные группы поиска и обнаружения взрывоопасных предметов и группы уничтожения, продолжают извлекать и обезвреживать различные боеприпасы и взрывоопасные предметы (ВОП).

Более 300 военнослужащих из состава мотострелковых подразделений танкового и мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО вошли в состав 10 подвижных групп поиска и обнаружения взрывоопасных предметов.

Сводные подразделения разминирования проверяют территории полигонов общей площадью свыше 30 тысяч гектар на предмет неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов.

Военнослужащие оснащены современными средствами поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов, комплектами разведки минных полей, миноискателями, машинами для перевозки ВОП. К выполнению задач привлекается порядка 20 единиц военной и специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения (ИМР).

Группы разминирования снабжены эффективными средствами защиты - общевойсковыми комплектами разминирования.

Все работы проводятся в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

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