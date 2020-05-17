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17.05.2020 (05:30)

Авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в Приморье пополнится молодыми офицерами

В ближайшее время истребительный авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированный в Приморском крае, пополнится молодыми офицерами - выпускниками высших военно-учебных заведений Министерства обороны РФ 2020 года.

В общей сложности для прохождения дальнейшей службы планируется прибытие 15 лейтенантов. Они спланированы к назначению на должности инженерного состава и в подразделения связи авиационного полка.

По окончанию обязательного карантина, молодые офицеры пройдут адаптационные сборы, познакомятся со спецификой прохождения службы в полку, начнут подготовку к сдаче зачетов на допуск к обслуживанию авиационной техники.

Командованием части проработаны вопросы по обеспечению молодых офицеров служебным жильём.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , ВВС
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