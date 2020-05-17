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17.05.2020 (05:00)

Гидрографическое судно ТОФ «Маршал Геловани» завершило визит в австралийский порт Таунсвилл

Гидрографическое судно (ГС) Тихоокеанского флота «Маршал Геловани», которое продолжает дальний поход, посвященный 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, после пополнения запасов топлива и продовольствия покинуло австралийский порт Таунсвилл.

Судно «Маршал Геловани» продолжает поход по маршруту экспедиции.

С момента выхода ГС из Владивостока, оно прошло более 14 тыс. морских миль и выполнило большой объём исследовательских работ.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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