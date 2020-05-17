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17.05.2020 (09:00)

Суда гидрографической службы Черноморского флота завершили комплекс работ по обеспечению летней навигации

Экипажи судов гидрографической службы Черноморского флота завершили проведение лоцмейстерских работ по ревизии и замене плавучих предостерегательных знаков в морских акваториях пунктов базирования сил флота в Крыму и на Кавказском побережье.

Гидрографы флота провели проверку соответствия навигационных знаков стандартам, предъявляемым Международной Ассоциацией маячных служб, выполнили осмотр надводной и подводной части знаков, оценили их плавучесть и функционирование системы энергообеспечения. Также в ходе выполнения работ произвели замену отдельных частей светооптических аппаратов и аккумуляторов и, в случае необходимости, плавучих знаков в целом.

Выполненные специалистами гидрографической службы ЧФ лоцмейстерские работы связаны с обеспечением безопасности мореплавания кораблей флота и гражданских судов, осуществляющих заходы в порт Севастополь и другие базы флота.

Работы в акватории Чёрного моря выполняли порядка 10 гидрографических судов и катеров из состава гидрографической службы Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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