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17.05.2020 (07:00)

РТК тяжелого класса разрабатываются в интересах инженерных войск

В инженерных войсках Вооружённых Сил Российской Федерации продолжается развитие средств вооружения отвечающих современным требованиям.

Так в интересах войск ведется работа по созданию многофункциональных робототехнических комплексов тяжелого класса. Примером такой работы является комплекс штурма и разграждения
ИМРТК-ШР, предназначенный для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе для обеспечения продвижения инженерных штурмовых подразделений в условиях городских и промышленных застроек.

Кроме того создаётся комплекс ИМРТК-РТ, предназначенный для проделывания проходов в противотанковых минных полях и сплошного разминирования местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления.

Также для повышения мобильности войск создаются новые средства, предназначенные для преодоления разрушений, препятствий и механизации земляных работ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска
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