17.05.2020 (07:00)
РТК тяжелого класса разрабатываются в интересах инженерных войск
В инженерных войсках Вооружённых Сил Российской Федерации продолжается развитие средств вооружения отвечающих современным требованиям.
Так в интересах войск ведется работа по созданию многофункциональных робототехнических комплексов тяжелого класса. Примером такой работы является комплекс штурма и разграждения
ИМРТК-ШР, предназначенный для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе для обеспечения продвижения инженерных штурмовых подразделений в условиях городских и промышленных застроек.
Кроме того создаётся комплекс ИМРТК-РТ, предназначенный для проделывания проходов в противотанковых минных полях и сплошного разминирования местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления.
Также для повышения мобильности войск создаются новые средства, предназначенные для преодоления разрушений, препятствий и механизации земляных работ.