16.05.2020 (18:30)
Военнослужащие РВСН приняли участие в конкурсе «Армия России. Фотовзгляд – 2020»
Военнослужащие и юнармейцы РВСН, увлекающиеся фотографией, приняли участие во всеармейском конкурсе на лучший фотоснимок «Армия России. Фотовзгляд – 2020».
Военнослужащие и юнармейцы РВСН представили жюри конкурса более 30 работ, посвященных ветеранам Великой Отечественной Войны и военной службы, а также будням офицеров-ракетчиков.
Целью конкурса является пропаганда в подростковой среде военной службы, уважительного отношения к ветеранам, формирование положительного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации.
Каждый участник сможет найти свою тему для фотографии, так как победителей будут выбирать в более чем 15 номинациях.
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